المنتدى المصري المغربي يدين “الفعل العدائي” للرئاسة التونسية

هبة بريس

أدان المنتدى المصري المغربي “الفعل العدائي” للرئاسة التونسية، إثر الاستقبال الرسمي الذي خصص لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية بمناسبة انعقاد قمة (تيكاد)، معتبرا أنه يشكل “إعلانا صريحا على إخراج الرئيس التونسي لدولته من منطقة الحياد بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

وأكد المنتدى، في بلاغ له، “أنه تلقى باستهجان كبير ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية بمناسبة احتضانها لقمة (تيكاد) من استقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لزعيم حركة انفصالية، ووضع علم جمهورية وهمية في صالة الاستقبال، مما يشكل إعلانا صريحا على إخراج الرئيس التونسي لدولته من منطقة الحياد بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

ووصف المنتدى المصري المغربي ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية ب “خطيئة كبرى في شق الثوابت العربية”، مؤكدا أن “الوحدة الترابية للمملكة المغربية خط أحمر”.

واعتبر أن “استقبال زعيم عصابة البوليساريو من قبل تونس يسهم في المزيد من توتر العلاقات بين دول المغرب الكبير في هذه الظروف العصيبة التي تسعى فيها الأمم العاقلة إلى تقوية سياسات حسن الجوار”.

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