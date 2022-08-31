قطر ترفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

هبة بريس - وكالات

أصدر مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، قرارا بعدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

وحسب صحيفة “الشرق”، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس الوزراء خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.

ونص القرار الجديد على ما يلي:

– عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام.

– يجب على جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.

– يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

ويأتي قرار مجلس الوزراء القطري بعد الاطلاع على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد.

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