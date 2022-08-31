الأمن يوقف “سارق” عيادات طبية بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 30 غشت الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في تورطه في اقتراف عمليات سرقة من داخل مجموعة من العيادات الطبية.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على ارتكاب مجموعة من السرقات من داخل عيادات طبية بمدينة الدار البيضاء، طالت هواتف محمولة تخص المستخدمات ومبالغ مالية متحصلة من الفحوصات الطبية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية عن تشخيص هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عدة جرائم مماثلة تتعلق بالسرقة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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