صفعة جديدة للمرتزقة.. جمهورية الرأس الأخضر تفتتح قنصلية عامة لها بالداخلة

هبة بريس

افتتحت جمهورية الرأس الأخضر، اليوم الأربعاء، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره من الرأس الأخضر، السيد روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين بالداخلة.

وكانت جمهورية الرأس الأخضر افتتحت، أمس الثلاثاء، سفارتها في الرباط، خلال حفل ترأسه السيدان بوريطة وسواريس.

وبذلك، يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 27 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0