شجار ينتهي بجريمة قتل بتارودانت.. والأمن يوقف الجاني

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت، مساء أمس الثلاثاء 30 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد دخل المشتبه به في خلاف عرضي مع الضحية بحي “الزيدانية” يوم الجمعة المنصرم، عرضه على إثره لاعتداء جسدي بليغ تسبب في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه مساء أمس الثلاثاء.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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