الصورة تعبيرية

شجار ينتهي بجريمة قتل بتارودانت.. والأمن يوقف الجاني

2022-08-31 / 12:50
18
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت، مساء أمس الثلاثاء 30 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد دخل المشتبه به في خلاف عرضي مع الضحية بحي “الزيدانية” يوم الجمعة المنصرم، عرضه على إثره لاعتداء جسدي بليغ تسبب في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه مساء أمس الثلاثاء.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 31  قتيلا و2134 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن ‏خلال أسبوع

31  قتيلا و2134 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن ‏خلال…

2022-08-31 / 09:32
Photo of تسجيل 3 حالات انتحار بجرسيف في ظرف 24 ساعة

تسجيل 3 حالات انتحار بجرسيف في ظرف 24 ساعة

2022-08-30 / 15:38
Photo of الفنيدق .. إنتحار سبعيني بطريقة مأساوية

الفنيدق .. إنتحار سبعيني بطريقة مأساوية

2022-08-29 / 15:05
Photo of أمن عين السبع يعثر على سلاح أبيض داخل سيارة مجهولة بالبيضاء

أمن عين السبع يعثر على سلاح أبيض داخل سيارة…

2022-08-29 / 14:51
Photo of طاطا : إصابة قائد وموظف بحروق ونقلهم للمستشفى للعلاج

طاطا : إصابة قائد وموظف بحروق ونقلهم للمستشفى للعلاج

2022-08-28 / 15:09
Photo of إصابات في انفجار لغم أرضي ببئر كندوز

إصابات في انفجار لغم أرضي ببئر كندوز

2022-08-28 / 11:09
Photo of تطوان ..مصرع شخص واصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة

تطوان ..مصرع شخص واصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة

2022-08-27 / 18:44
Photo of الناظور .. غرق طفلين داخل أحد الأحواض المائية المخصصة للسقي

الناظور .. غرق طفلين داخل أحد الأحواض المائية المخصصة…

2022-08-27 / 13:20
Photo of فتاة تنهي حياتها بسقوطها من عمارة سكنية بايت ملول

فتاة تنهي حياتها بسقوطها من عمارة سكنية بايت ملول

2022-08-26 / 13:08
Photo of مقتل سعودي على يد حراس أمن فندق بالبيضاء.. والسفارة: نثق بالعدالة المغربية

مقتل سعودي على يد حراس أمن فندق بالبيضاء.. والسفارة:…

2022-08-26 / 09:27

‫18 تعليقات

  1. هكذا هي الحياة الشجار بين طرفين الاول يودع في السجن والثاني إلى المقبرة..

  2. شكرا للشرطة على مجهوداتها التي تبذلها من اجل القضاء على المجرمين والجانحين وذوي السوابق العدلية .

  3. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم واتوب كهذا الزمان الذي نعيشه..

  7. لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. من علامة الساعة.

  9. كل ما يقع سببه هو الابتعاد عن الدين وسوء التربية وانعدام الأخلاق ..

  12. كل التوفيق والنجاح والسداد للشرطة في مهامها وشكر موصول لتصديها الجانحين..

  13. اللهم اهدي هذا الشباب الذي لايعفر مستقبله اين يكمن سوى القتل وسفك الدماء والسرقة..

  14. يجب على المديرية العامة للأمن الوطني ان تكثف للعناصر الأمنية من أجل التصدي للمجرمين ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق