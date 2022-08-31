أنيس بيرو: الرئيس التونسي تناسى مواقف جلالة الملك تجاه الشعب التونسي

هبة بريس

عبر الوزير التجمعي الأسبق أنيس بيرو، عن إدانته بشدة للسلوك العدائي للرئيس التونسي، وانحرافه عن ثوابت العلاقات الدبلوماسية والدولية، بعد استقباله، الجمعة الماضي، لزعيم ما يسمى بجبهة “البوليساريو”، للمشاركة في القمة اليابانية الأفريقية التي احتضنتها تونس.

وأشار عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” في تصريح صحفي، أن قضية الوحدة الترابية للمملكة لا تقبل مساومة، واسترسل: “… الرئيس التونسي تناسى من خلال هذه الخطوة المواقف التاريخية للمملكة المغربية تجاه الشعب التونسي، في عدة محطات، من أبرزها الزيارة الميدانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتونس بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سنة 2014.

وأكد ذات المتحدث أن زمن ازدواجية المواقف قد انتهى، مستحضرا في ذات السياق مضامين الخطاب الملكي الأخير لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة ذكر ثورة الملك والشعب، الذي أكد من خلاله أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

كما أكد أنيس بيرو أن المغرب كان ولا زال سباقا لكل البوادر الاقتصادية والسياسية الداعمة للاستقرار بأفريقيا، لجعلها قارة رقي وازدهار، وأن المملكة المغربية رائدة إفريقيا ببنياتها ومؤهلاتها الطبيعية ومواردها وكفاءاتها البشرية داخل الوطن وخارجه، ومستعدة دائما للدفاع عن المصالح العليا للمملكة من جميع المنابر والمواقع التي تتواجد بها.

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