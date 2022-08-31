التكوين المهني.. وزارة التربية الوطنية تنفي ارتفاع تكاليف رسوم التسجيل
الصورة من الارشيف

اعتصام “أستاذة” بوجدة.. مصدر من الوزارة يرد: “لا يمكن تكليف أستاذة راسبة بتدريس التلاميذ”

2022-08-31 / 12:15
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هبة بريس - الرباط

رد مصدر من وزارة التربية الوطنية، على اعتصام أستاذة بمدينة وجدة احتجاجا على ما صفته ب”حذفها من لوائح التعيينات”.

وفي هذا الصدد، كشف المصدر المذكور في اتصال مع هبة بريس، أن المعنية بالأمر، لم تستوف 3 مجزوءات في الاختبارات وهي “مجزوءة تنظيم التعلمات، دعم التكوين الأساس 1، دعم التكوين الأساس 3″، مشيرا الى أن مذكرة للوزارة تنص على ضرورة استيفاء جميع المجزوءات.

وأضاف ذات المصدر، متسائلا “كيف لشخص أن يطالب بحق ليس حقه? وهل يعقل تكليف أستاذ راسب وغير متمكن بتدريس التلاميذ?

وشدد المصدر ذاته، على أن الأمر غير شخصي، لافتا أن المسطرة واضحة وشيء طبيعي أن لا يتم تعيين مترشح غير ناجح.

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تعليق واحد

  1. ويمكن تكليف اوراش لتدريس التلاميذ.
    كما يمكن تكليف من لا علاقة له بالتعليم لتدريس التلاميذ.

    غريب امركم قولوا انها لم تنجح وكفى.
    اما تدريس التلاميذ فعندما منكم انكم كلفتم عمال الصباغة والبناء ووووو لتدريس التلاميذ اتحدث عن اوراش.

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