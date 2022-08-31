اعتصام “أستاذة” بوجدة.. مصدر من الوزارة يرد: “لا يمكن تكليف أستاذة راسبة بتدريس التلاميذ”

هبة بريس - الرباط

رد مصدر من وزارة التربية الوطنية، على اعتصام أستاذة بمدينة وجدة احتجاجا على ما صفته ب”حذفها من لوائح التعيينات”.

وفي هذا الصدد، كشف المصدر المذكور في اتصال مع هبة بريس، أن المعنية بالأمر، لم تستوف 3 مجزوءات في الاختبارات وهي “مجزوءة تنظيم التعلمات، دعم التكوين الأساس 1، دعم التكوين الأساس 3″، مشيرا الى أن مذكرة للوزارة تنص على ضرورة استيفاء جميع المجزوءات.

وأضاف ذات المصدر، متسائلا “كيف لشخص أن يطالب بحق ليس حقه? وهل يعقل تكليف أستاذ راسب وغير متمكن بتدريس التلاميذ?

وشدد المصدر ذاته، على أن الأمر غير شخصي، لافتا أن المسطرة واضحة وشيء طبيعي أن لا يتم تعيين مترشح غير ناجح.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0