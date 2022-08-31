النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تندد بمنزلق الرئيس التونسي

القسم الفني

أعربت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن استنكارها الشديد استنكارها الشديد للمنزلق الخطير الذي وقع فيه الرئيس التونسي باستقباله لزعيم كيان وهمي بشكل يتنافى كليا مع الموقف المتجذر لتونس، دولة وشعبا، من النزاع المفتعل في موضوع الصحراء المغربية.

و أضافت النقابة عبر بيان لها،أنها تندد بهذا المنعرج المثير للاستغراب، و تتأسف على نسف الموقف التاريخي لتونس من هذه القضية والزج به في حسابات ضيقة وظرفية، وهو الموقف الذي كان قد يبقي الجمهورية التونسية في موقع يجعلها تسهم في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي عطل تحقيق الحلم المغاربي الكبير، لكن بهذا العمل غير المبرر، للأسف الشديد، يكون الوضع قد ازداد تعقيدا وضبابية.

وواصلت أنه انطلاقا من الرصيد المتميز لأواصر التقارب والتبادل والتكامل الثقافي بين النخب الفنية والثقافية في البلدين، فإن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، تؤمن بمدى رصانة وحكمة النخب الثقافية والفنية في الشقيقة تونس والأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه النخب من أجل صيانة واحترام الوحدة الترابية لكل الأقطار المغاربية، كمدخل أساسي ومحوري لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، الكفيلين بتعزيز المسار الديمقراطي والنمو الاقتصادي، وما يستتبع ذلك من ترسيخ لحرية الإبداع وتعميق التفاعل الثقافي بين الشعوب المغاربية دون عوائق أو حساسيات.

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