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تورطا في نزاع نتج عنه وفاة.. إيقاف شخصين بطنجة

2022-08-31 / 11:57
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و26 سنة، يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة طنجة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية نزاع ما بين مجموعة من الأشخاص حول حيازة كمية من المخدرات القوية والمشروبات الكحولية، الأمر الذي تطور إلى تبادل للضرب والجرح وكذا الايذاء العمدي بواسطة سيارتين فيما بينهم، وهي الأفعال الإجرامية التي أصيب على إثرها شخصان بجروح بليغة توفي أحدهما متأثرا بإصابته بالمستشفى المحلي في غضون شهر ماي المنصرم.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الأول بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإحالته على العدالة، فيما تم تعميم مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق شخصين آخرين متورطين في هذه الأفعال الإجرامية قبل أن يتم توقيفهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫2 تعليقات

  1. يجب تقنين الولوج الى الملاعب ومنع القاصرين من حضور المباريات بدون مرافق من الأولياء.

  2. هذه نتيجة عدم تنشئة الأجيال على حسن الخلق لضمان سلوكات وردود أفعال عقلانية في جميع المواقف التي تواجههم في الحياة

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