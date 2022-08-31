جامعة الجيدو تنسحب من تظاهرتين رياضيتين بتونس

هبة بريس

قررت الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة الانسحاب وعدم المشاركة في تظاهرتين رياضيتين ستحتضنهما تونس خلال شتنبر المقبل.

وحسب بلاغ للهيئة الرياضية فقد “قررت الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة الانسحاب وعدم المشاركة في البطولة العربية للأندية البطلة، والبطولة العربية للناشئين والناشئات والأشبال والبراعم التي تستضيفهما الجامعة التونسية للجيدو خلال الفترة من 6 الى 12 شتنبر المقبل”.

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