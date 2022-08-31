جامعة الجيدو تنسحب من تظاهرتين رياضيتين بتونس
هبة بريس
قررت الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة الانسحاب وعدم المشاركة في تظاهرتين رياضيتين ستحتضنهما تونس خلال شتنبر المقبل.
وحسب بلاغ للهيئة الرياضية فقد “قررت الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة الانسحاب وعدم المشاركة في البطولة العربية للأندية البطلة، والبطولة العربية للناشئين والناشئات والأشبال والبراعم التي تستضيفهما الجامعة التونسية للجيدو خلال الفترة من 6 الى 12 شتنبر المقبل”.
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4 تعليقات
جميل جدا و رائع . وحدتنا الترابية فوق أي شيء
في الوقت الحالي يجب تعليق أي إرتباط بالتضاهرات التي تنعقد بتونس.
تسبب الرئيس التونسي بزعزعة الأوضاع بين بلاده والمغرب بسبب قراره المتهور والغير محسوب فالاصطفاف إلى جانب العدو لم يترك للمغرب والمغاربة خيار غير القطعية.
بالرغم من أن موقف رئيس تونس موقف شخصي وفردي لا يمثل الشعب ولا الأحزاب السياسية إلا أنه تسبب في في توتيرخ الأوضاع بين البلدين والشعبين الشقيقين وبدأت بوادر القطيعة تظهر إلى العيان .