ميناء آسفي.. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد بـ 28%

هبة بريس

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء آسفي ارتفاعا بنسبة 28 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية لتصل إلى 35.505 طنا مقابل 27.638 طنا في نفس الفترة من سنة 2021.

وبحسب المذكرة الأخيرة للمكتب الوطني للصيد المتعلقة بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي، فقد ارتفعت القيمة السوقية لهذه المنتجات بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 206.479 مليون درهم بنهاية شهر يوليوز الماضي، مقابل 196.866 مليون درهم في نفس الفترة من السنة الفارطة.

كما كشف المصدر نفسه عن ارتفاع بنسبة 28 في المئة من الكميات المفرغة من الأسماك السطحية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2022 بميناء حاضرة المحيط لتصل إلى 32.907 طنا، أي بقيمة حوالي 100.939 مليون درهم (+ 13 في المئة).

كما سلط التقرير الضوء على زيادة بنسبة 9 في المئة إلى 871 طنا (34.691 مليون درهم/+7 في المئة) بخصوص الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء في نهاية شهر يوليوز الماضي على مستوى ميناء آسفي.

وفي ما يتعلق بالرخويات، انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 858 طنا (63.293 مليون درهم/-13 في المئة)، بينما بلغت الكميات المفرغة من القشريات 59 طنا (4.319 مليون درهم/+81 في المئة).

أما بالنسبة للطحالب البحرية، فقد بلغت الكمية المفرغة 809 طنا (3.237 مليونا/+631 في المئة).

وعلى الصعيد الوطني، سجلت المنتجات التي تم تسويقها من الصيد الساحلي والتقليدي، من حيث القيمة، نموا بنسبة 20 في المئة، إلى 719.925 طنا، برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.

ووفقا للمكتب الوطني للصيد، فقد تجاوزت القيمة السوقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم إفراغها خلال هذه الفترة، 5.4 مليار درهم، بزيادة 07 في المئة مقارنة بنهاية شهر يوليوز 2021.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0