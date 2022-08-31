تازة.. إيداع خمسيني السجن بتهمة اغتصاب فتاة تعاني من إعاقة

ع محياوي - هبة بريس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتازة، مؤخرا، بإيداع خمسيني السجن المحلي بالمدينة ، بعد تعميق البحث معه في قضية تتعلق باغتصاب فتاة عشرينية تعاني من إعاقة نتج عنه افتضاض بكارتها.

و تعود تفاصيل الواقعة ، حسب مصدرنا، الى تلقي عناصر الشرطة القضائية بتازة، شكاية من الفتاة المعنية، رفقة والدتها، تفيد تعرضها للاغتصاب وفض بكارتها على يد المشتبه فيه بعد استدراجها إلى منزله.

وأفادت المشتكية بأن المعتقل كان يداوم على التغرير بالشابة، مستغلا ضعف إدراكها وإعاقتها حيث كان يوعدها بالزواج، قبل أن يقوم بفعلته ما تسبب للفتاة بأضرار نفسية استدعت تدخل خلية استقبال ومواكبة النساء ضحايا العنف بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة لمواكبة حالتها النفسية.

و يضيف مصدرنا، أن عناصر الشرطة القضائية، قد تمكنت في ظرف وجيز من توقيف المشتكى به، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، بعد جمع المعطيات والأوصاف الكاملة حوله، قبل أن يحال على العدالة ليأمر قاضي التحقيق إيداعه السجن.

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