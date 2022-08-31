كوريا الجنوبية تلغي إلزامية فحص كورونا قبل دخول البلاد

هبة بريس - وكالات

قال مسؤول كوري جنوبي الأربعاء إن بلاده ستلغي متطلبات الخضوع لاختبار فيروس كورونا المعمول بها حاليا قبل السفر، وذلك بالنسبة للمسافرين القادمين إلى البلاد اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، حيث تعتقد الحكومة أن موجة تفشي الفيروس الأخيرة قد تجاوزت ذروتها وأن انتشار المتحور أوميكرون قد يتراجع.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ السبت المقبل.

وبحسب الوكالة، سجلت البلاد 103961 حالة جديدة بكوفيد-19، من بينها 458 حالة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات إلى 23 مليونا و246 ألفا و 398 حالة، حسبما أفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و764 وفاة، فيما استقر معدل الوفيات عند 0.12%.

وظل عدد المرضي ذوي الحالات الخطيرة مرتفعا وبلغ 569 مريضا، بانخفاض 22 حالة عن اليوم السابق.

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