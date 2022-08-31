جريمة صادمة بمصر.. قتلا ابن ال6 أعوام بسبب “حلوى”
في جريمة صادمة، أقدم عامل بمحافظة الدقهلية في مصر على قتل ابن زوجته بعدما اعتدى عليه بالضرب بمساعدة شقيقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب تناوله حلوى خاصة بالجانيين.
وبدأت القصة، عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مستشفى شربين العام، بوصول الطفل ذو الـ6 أعوام، جثة هامدة ومصابا بكدمات متفرقة بالجسم إثر تعد من آخرين.
وكشفت سلطات الأمن، أنه بالانتقال والفحص وسؤال والدته البالغة من العمر 42 عاما وهي ربة منزل، اتهمت كلا من “هاني.ش” 45 عاما عامل متزوجة منه عرفيا، وشقيقه ويدعى شريف ويبلغ 35 عاما بقتل نجلها، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت الأم في بلاغها، إن زوجها وشقيقه تعدَّيا بالضرب بالأيدي وخرطوم مياه بلاستيكي على نجلها صاحب الـ6 سنوات داخل مزرعة دواجن يعمل معهما بها، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته بعد فشل علاجه بالمستشفى.
وكشفت الأم في البلاغ أن سبب الاعتداء على نجلها، هو تناوله من علبة حلوى كانت تخص الجاني وشقيقه خلال انشغالهما بعملهما في المزرعة التي يعملان بها، وأن والد الطفل متوفى، وقد تزوجت من الجاني عرفيًا، وطلبت منه اصطحاب نجلها للعمل معه حتى يتعلم المجني عليه الاعتماد على نفسه.
ومن جانبها، تكثف المباحث الجنائية في محافظة الدقهلية المصرية من جهودها لسرعة ضبط وإحضار المتهمين، عقب صدور أمر رسمي من النيابة بسرعة القبض عليهما.
15 تعليقات
كثرت الجرائم في الآونة الأخيرة في مصر الشقيقة.فاللهم اهدي شبابنا وشبابنا ..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه..
خلق الله العقل للإنسان ليفكر وميزه عن باقي المخلوقات بأن يفرق بين الصح والخطأ ما ذنب الطفل المقتول عن حلوى..حسبي الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يارب العالمين..
انا لله وانا اليه راجعون.لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
كثر الفساد والسرقة والقتل والكبير يقتل الصغير والقوي يأكل الضعيف..
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
الطيش والهول يجعل المراهقين يأخذوا قرارات لا مسؤولة ..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب..
انا لله وانا اليه راجعون..
انعدام الأخلاق والتربية يجعل الشباب ياخذ قرار صبياني لا يحمد عقباه..
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
على الاباء إعادة تربية أبنائهم ..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له..