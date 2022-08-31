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31  قتيلا و2134 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن ‏خلال أسبوع

2022-08-31 / 09:32
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هبة بريس

لقي 31 شخصا مصرعهم، وأصيب 2134 آخرون بجروح، إصابة 81 منهم بليغة، في 1570 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 غشت 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألف و761 مخالفة، وإنجاز 6647 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 40 ألف و114 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين ‏و647 ألف و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5029 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6647 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 369 مركبة.

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