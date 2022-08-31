طقس الاربعاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، نزول زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح تحت العواصف الرعدية مع احتمال تساقط برد محلي، وذلك فوق كل من مرتفعات الأطلس وسفوحه الغربية، السفوح الجنوبية-الشرقية، الأقاليم الجنوبية والريف.

كما يرتقب أيضا نزول قطرات مطرية أخرى متفرقة فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، المنطقة الشرقية، وكذا فوق سهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما على السواحل الوسطى والجنوبية، مع تناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 13 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 و 32 درجة بشمال المنطقة الشرقية، سهول تادلة، الجنوب-الشرقي للبلاد، داخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 19 و 26 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، في انخفاض بشرق البلاد و بجنوب الأقاليم الجنوبية، بينما سترتفع بباقي المناطق الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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