بسبب “المأذونية”.. أصحاب سيارات الأجرة بجهة البيضاء سطات يقررون الاحتجاج

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الحجم بجهة الدار البيضاء سطات القيام بوقفة احتجاجية بحر هذا الأسبوع و ذلك للفت الانتباه لملفهم المطلبي الذي قوبل بالتجاهل حسبهم.

و في هذا الصدد، دعا التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء هذا الخميس.

الوقفة وفق الداعين لها تأتي احتجاجا على تدهور القطاع الخدماتي و من أجل مطالبة وزارة الداخلية بتعديل مضامين الدوريات الأخيرة التي أصدرتها بشأن تنظيم مأذونيات سيارات الأجرة.

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