بسبب “المأذونية”.. أصحاب سيارات الأجرة بجهة البيضاء سطات يقررون الاحتجاج

2022-08-30 / 23:23
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قرر أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الحجم بجهة الدار البيضاء سطات القيام بوقفة احتجاجية بحر هذا الأسبوع و ذلك للفت الانتباه لملفهم المطلبي الذي قوبل بالتجاهل حسبهم.

و في هذا الصدد، دعا التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء هذا الخميس.

الوقفة وفق الداعين لها تأتي احتجاجا على تدهور القطاع الخدماتي و من أجل مطالبة وزارة الداخلية بتعديل مضامين الدوريات الأخيرة التي أصدرتها بشأن تنظيم مأذونيات سيارات الأجرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عمور: “هدفنا الوصول ل 26 مليون سائح بالمغرب في أفق سنة 2030”

عمور: “هدفنا الوصول ل 26 مليون سائح بالمغرب في…

2022-08-30 / 22:12
Photo of الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب تهنئ المهنيين على النتائج المسجلة في الصيف

الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب تهنئ المهنيين على النتائج المسجلة…

2022-08-30 / 21:16
Photo of إعطاء الانطلاقة الرسمية لخارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة بالمغرب

إعطاء الانطلاقة الرسمية لخارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة بالمغرب

2022-08-30 / 21:01
Photo of كُتبي يُعلنها صراحة.. الأدوات المدرسية تْزادَدْتْ النصف بالنصف

كُتبي يُعلنها صراحة.. الأدوات المدرسية تْزادَدْتْ النصف بالنصف

2022-08-30 / 20:09
Photo of فاس.. إيقاف سيدتان وموظف شرطة بتهمة النصب على الراغبين في الهجرة

فاس.. إيقاف سيدتان وموظف شرطة بتهمة النصب على الراغبين…

2022-08-30 / 20:00
Photo of الولايات المتحدة تراجع وضع المغرب وتحذفه من قائمة الوجهات عالية المخاطر

الولايات المتحدة تراجع وضع المغرب وتحذفه من قائمة الوجهات…

2022-08-30 / 19:10
Photo of محكمة الاستئناف بالحسيمة ترفع عقوبة الشخص الذي اعتدى على رجال الشرطة

محكمة الاستئناف بالحسيمة ترفع عقوبة الشخص الذي اعتدى على…

2022-08-30 / 18:24
Photo of توقيف مجموعة أشخاص بوجدة ينشطون في تزوير وثائق تأشيرات “شينغن”

توقيف مجموعة أشخاص بوجدة ينشطون في تزوير وثائق تأشيرات…

2022-08-30 / 18:19
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 46 إصابة جديدة وحالة وفاة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 46 إصابة جديدة وحالة وفاة

2022-08-30 / 17:09
Photo of وجدة … أستاذة تعتصم إحتجاجا على حذفها من لوائح التعيينات

وجدة … أستاذة تعتصم إحتجاجا على حذفها من لوائح…

2022-08-30 / 16:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق