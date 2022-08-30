الوداد يقدم عموتة و طاقمه التقني و اللاعبين الجدد زوال الأربعاء

2022-08-30 / 23:09
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هبة بريس ـ رياضة

يُقدم نادي الوداد الرياضي غدا الأربعاء ابتداء من الساعة الثانية زوالا للرأي العام الرياضي؛ المدرب الجديد للفريق الأول السيد حسين عموتة وطاقمه التقني.

و نشر نادي الوداد الرياضي بلاغا أكد فيه أنه سيقدم الطاقم التقني وكذلك اللاعبين المُنتدبين الجُدد، بفندق “موكادور” في مدينة الدار البيضاء.

هذا و يواصل نادي الوداد الرياضي استعداداته المكثفة للموسم الرياضي الجديد و الذي انتدب خلاله عددا من اللاعبين لتدعيم الترسانة البشرية للمدرب الجديد/القديم الحسين عموتة.

*الصورة من الأرشيف

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‫10 تعليقات

  2. أظن أنها الفرصة المناسبة للحسين عموتة لتحقيق لقب السوبر إفريقي ليكون من بين المدربين القلائل الذين حققوا دوري أبطال أفريقيا وكاس الإتحاد الإفريقي و كأس السوبر الأفريقي المقبل.

  6. يعتبر هذا التعيين بمثابة سيف دوا حدين للحسين عموتة نظرا للالقاب التي حققها سلفه الركراكي.

  9. بعد الود والتفاهم الذي خلقه الركراكي في قلعة الوداد سيواجه يكون موسم صعب مع عموتة العبوس

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