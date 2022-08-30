الوداد يقدم عموتة و طاقمه التقني و اللاعبين الجدد زوال الأربعاء

هبة بريس ـ رياضة

يُقدم نادي الوداد الرياضي غدا الأربعاء ابتداء من الساعة الثانية زوالا للرأي العام الرياضي؛ المدرب الجديد للفريق الأول السيد حسين عموتة وطاقمه التقني.

و نشر نادي الوداد الرياضي بلاغا أكد فيه أنه سيقدم الطاقم التقني وكذلك اللاعبين المُنتدبين الجُدد، بفندق “موكادور” في مدينة الدار البيضاء.

هذا و يواصل نادي الوداد الرياضي استعداداته المكثفة للموسم الرياضي الجديد و الذي انتدب خلاله عددا من اللاعبين لتدعيم الترسانة البشرية للمدرب الجديد/القديم الحسين عموتة.

*الصورة من الأرشيف

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