عمور: “هدفنا الوصول ل 26 مليون سائح بالمغرب في أفق سنة 2030”
هبة بريس ـ الرباط
أعطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بالرباط، انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة، بانخراط جميع الفاعلين الرئيسيين ومهنيي القطاع.
و في هذا الصدد، أوضحت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني أن الظرفية والتوقعات الإيجابية لقطاع السياحة وكذا الإنجازات التي تحققت خلال موسم الصيف، تؤكد الانتعاش المستمر الذي يحققه القطاع في أفق العودة إلى المستويات المسجلة خلال سنة 2019.
و أشارت عمور إلى أنه قد تم بالفعل وضع خطة قوية من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية في مجال النقل الجوي على المدى القصير نحو المملكة، بغية الترويج للوجهة لدى منظمي الرحلات السياحية وتعزيز صورتها الإيجابية لدى السياح الأجانب.
و أبرزت عمور أن إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع بشكل جماعي يندرج في إطار رؤية مضاعفة عدد السياح الذين يزورون المملكة بحلول سنة 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح.
5 تعليقات
26 مليون واش في المغرب اولا تنزانيا!!!
26مليون_وزيرة السياحة ستكون في جنزبار
26 مليون سائح في افق 2030, بما فيهم الذين سيزورون زنجبار و ماربيا و…
اهداف و طموحات مشروعة ،نتمنى ذلك ،بالتوفيق معالي الوزيرة ،غير انه في المقابل يجب استحضار كذلك البيت الشعري الذي يقول “و ما نيل المطالب بالتمني و لكن تؤخذ الدنيا غلابا”.
فلازال هناك عمل جبار ينتظر معالي الوزيرة ،من اجل النهوض بقطاع السياحة ،فالتوفيق كل التوفيق
أنت أول سائحة في زنجبار من 26 مليون التي ذكرتها