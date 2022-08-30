تماشيا مع لوائح الفيفا.. الجامعة تحدد تواريخ “الميركاتو” للبطولات الاحترافية و العصب

2022-08-30 / 22:06
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هبة بريس ـ رياضة

تماشيا مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة​ بفترة الانتقالات الصيفية برسم الموسم الرياضي 2022/2023، حينت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تواريخ الانتقالات لهذا العام.

و وفق بلاغ نشرته بموقعها الرسمي، أكدت جامعة الكرة أن الانتقالات الصيفية الخاصة ببطولة الرجال تحددت من فاتح يوليوز 2022 إلى غاية 9 شتنبر 2022.

أما بخصوص بطولة السيدات،  يضيف البلاغ، فقد تقررت من فاتح غشت 2022 إلى غاية 30 شتنبر 2022، فيما بطولة العصب الجهوية تحددت من فاتح يوليوز 2022 إلى غاية 31 دجنبر.

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