الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب تهنئ المهنيين على النتائج المسجلة في الصيف
هبة بريس ـ الرباط
عبّر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، حميد بن الطاهر، كما جميع المهنيين، عن تهانيه وسعادته بالانتعاش الذي يشهده القطاع، والذي انعكس جليا على جميع مكوناته.
كما أعربت الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب خلال اجتماع عقدته وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني عن ارتياح أعضائها للنتائج التي سجلت خلال هذا الصيف.
ودعا حميد بن طاهر جميع الشركاء في قطاع السياحة، من القطاعين العام والخاص، إلى مضاعفة جهودهم حتى يعود هذا الانتعاش بالفائدة على جميع مناطق المملكة بشكل عادل.
و أشار ذات المتحدث إلى أن “الوقت قد حان للاستثمار في جميع الإمكانيات الهائلة التي تحظى بها السياحة في المملكة، لتحفيز النمو الشامل والمستدام”.
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15 تعليقات
المدن المغربية كلها وبدون استثناء جميلة كل منها تتميز بتاريخ جميل ..
دائما الى الامام وفي تقدم مستمر انشاء الله ، بالتوفيق والنجاح..
نفس الخطاب ونفس الاستهتار ونفس الاستخفاف ونفس الأكاذيب ونفس التوصيات ونفس الإكراهات .ماهذه الحكومة التي انتخبها الشعب المغربي..
انتعاش كبير هذه السنة نتمنى الازدهار المهنيين والتجار والحرفيين والصناعة..
على وزارة السياحة ان تقوم بتسقيف الاسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين داخل وخارج ارض الوطن..
بعد ركوض دام بسنتين جاء الفرج هذه السنة وانفرج فيها المهنيين ..
ارتفاع الاسعار في كل شيء وعلى الوزارة المعنية ان تقوم بمراجعتها مع أصحاب المقاهي و المطاعم والفنادق..
وتستمر مسرحية استحمار الشعب المغربي بالتفاهات الى مزبلة التاريخ اصبحتم أضحوكة العالم..
إستغلال المواطن والضحك على دقونه حسبي الله ونعم الوكيل..
إحتلال جميع شواطئ المغربية من أصحاب لباراسولات شمسية ويفرضون تسعيرة صيفية مرتفعة على جميع المواطنين وحراس سيارات يفرضون تسعيرة صيفية مرتفعة في شواطئ وشوارع المدن المغربية وأصحاب المحلات والمأكولات حدث ولا حرج..
هاته الحكومة الملعونة افقرت الشعب وجعلته يعاني ويتظور جوعا..
اللهم لك الحمد والشكر يارب العالمين ستفرج بحول الله وقوته على الكل انشاء الله ..
توافد الملايين من السياح الاجانب اضافة إلى المغاربة المقيمين في الخارج انتعشت السياحة الداخلية..
اللهم يسر امورنا وامور الجميع وان تعود الحياة كما كانت سابقا..
نتمنى ان تعم الاستفادة مع جميع المهنيين وان تزدهر لانهم عانوا سنتين من الاغلاق ..