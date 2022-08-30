الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب تهنئ المهنيين على النتائج المسجلة في الصيف

2022-08-30 / 21:16
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هبة بريس ـ الرباط

عبّر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، حميد بن الطاهر، كما جميع المهنيين، عن تهانيه وسعادته بالانتعاش الذي يشهده القطاع، والذي انعكس جليا على جميع مكوناته.

كما أعربت الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب خلال اجتماع عقدته وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني عن ارتياح أعضائها للنتائج التي سجلت خلال هذا الصيف.

ودعا حميد بن طاهر جميع الشركاء في قطاع السياحة، من القطاعين العام والخاص، إلى مضاعفة جهودهم حتى يعود هذا الانتعاش بالفائدة على جميع مناطق المملكة بشكل عادل.

و أشار ذات المتحدث إلى أن “الوقت قد حان للاستثمار في جميع الإمكانيات الهائلة التي تحظى بها السياحة في المملكة، لتحفيز النمو الشامل والمستدام”.

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‫15 تعليقات

  3. نفس الخطاب ونفس الاستهتار ونفس الاستخفاف ونفس الأكاذيب ونفس التوصيات ونفس الإكراهات .ماهذه الحكومة التي انتخبها الشعب المغربي..

  4. انتعاش كبير هذه السنة نتمنى الازدهار المهنيين والتجار والحرفيين والصناعة..

  5. على وزارة السياحة ان تقوم بتسقيف الاسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين داخل وخارج ارض الوطن..

  7. ارتفاع الاسعار في كل شيء وعلى الوزارة المعنية ان تقوم بمراجعتها مع أصحاب المقاهي و المطاعم والفنادق..

  8. وتستمر مسرحية استحمار الشعب المغربي بالتفاهات الى مزبلة التاريخ اصبحتم أضحوكة العالم..

  10. إحتلال جميع شواطئ المغربية من أصحاب لباراسولات شمسية ويفرضون تسعيرة صيفية مرتفعة على جميع المواطنين وحراس سيارات يفرضون تسعيرة صيفية مرتفعة في شواطئ وشوارع المدن المغربية وأصحاب المحلات والمأكولات حدث ولا حرج..

  12. اللهم لك الحمد والشكر يارب العالمين ستفرج بحول الله وقوته على الكل انشاء الله ..

  13. توافد الملايين من السياح الاجانب اضافة إلى المغاربة المقيمين في الخارج انتعشت السياحة الداخلية..

  15. نتمنى ان تعم الاستفادة مع جميع المهنيين وان تزدهر لانهم عانوا سنتين من الاغلاق ..

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