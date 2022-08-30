الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب تهنئ المهنيين على النتائج المسجلة في الصيف
هبة بريس ـ الرباط
عبّر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، حميد بن الطاهر، كما جميع المهنيين، عن تهانيه وسعادته بالانتعاش الذي يشهده القطاع، والذي انعكس جليا على جميع مكوناته.
كما أعربت الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب خلال اجتماع عقدته وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني عن ارتياح أعضائها للنتائج التي سجلت خلال هذا الصيف.
ودعا حميد بن طاهر جميع الشركاء في قطاع السياحة، من القطاعين العام والخاص، إلى مضاعفة جهودهم حتى يعود هذا الانتعاش بالفائدة على جميع مناطق المملكة بشكل عادل.
و أشار ذات المتحدث إلى أن “الوقت قد حان للاستثمار في جميع الإمكانيات الهائلة التي تحظى بها السياحة في المملكة، لتحفيز النمو الشامل والمستدام”.
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4 تعليقات
المدن المغربية كلها وبدون استثناء جميلة كل منها تتميز بتاريخ جميل ..
دائما الى الامام وفي تقدم مستمر انشاء الله ، بالتوفيق والنجاح..
نفس الخطاب ونفس الاستهتار ونفس الاستخفاف ونفس الأكاذيب ونفس التوصيات ونفس الإكراهات .ماهذه الحكومة التي انتخبها الشعب المغربي..
انتعاش كبير هذه السنة نتمنى الازدهار المهنيين والتجار والحرفيين والصناعة..