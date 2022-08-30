بوريطة: “مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم”

2022-08-30 / 21:05
3

هبة بريس ـ الرباط

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 30 غشت 2022، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.

و خلال هذا الاجتماع، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة.

و أوضح بوريطة في مداخلته أن الخطاب الملكي يمكن اعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.

وشدد الوزير السالف الذكر على وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحدث لجنة تعزيز مساهمة مغاربة العالم في تنمية البلاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحدث لجنة تعزيز مساهمة مغاربة العالم…

2022-08-29 / 15:47
Photo of الحكومة الفرنسية تتحدى المحكمة الإدارية لباريس و تطالب بترحيل إمام مغربي

الحكومة الفرنسية تتحدى المحكمة الإدارية لباريس و تطالب بترحيل…

2022-08-29 / 09:41
Photo of أفراد الجالية المغربية بإيطاليا يثمنون مضامين الخطاب الملكي

أفراد الجالية المغربية بإيطاليا يثمنون مضامين الخطاب الملكي

2022-08-23 / 19:11
Photo of حقوقيون ينتقدون سياسة ” الإليزي” بسبب ” التأشيرة”

حقوقيون ينتقدون سياسة ” الإليزي” بسبب ” التأشيرة”

2022-08-22 / 23:22
Photo of مؤسسة المهرجان الإيطالي المغربي تشبد بالرؤية الملكية للنهوض بدور مغاربة العالم

مؤسسة المهرجان الإيطالي المغربي تشبد بالرؤية الملكية للنهوض بدور…

2022-08-22 / 09:49
Photo of إيطاليا: وفاة مهاجر مغربي في حادثة شغل مؤلمة نواحي بريشيا

إيطاليا: وفاة مهاجر مغربي في حادثة شغل مؤلمة نواحي…

2022-08-20 / 09:41
Photo of الناظور: عملية العبور في ميناء بني نصار ومعبر مليلية تسير في ظروف جيدة

الناظور: عملية العبور في ميناء بني نصار ومعبر مليلية…

2022-08-12 / 15:42
Photo of تصفية طالب مغربي بكندا

تصفية طالب مغربي بكندا

2022-08-11 / 11:58
Photo of عملية العبور تسير في ظروف جيدة و توقعات بارتفاع الوتيرة أواخر غشت

عملية العبور تسير في ظروف جيدة و توقعات بارتفاع…

2022-08-09 / 23:17
Photo of السلطات المغربية تتفاعل إيجابا مع مشكل رخص السياقة لمغاربة إيطاليا

السلطات المغربية تتفاعل إيجابا مع مشكل رخص السياقة لمغاربة…

2022-08-09 / 21:10

‫3 تعليقات

  3. مغاربة العالم قدمو الكتير لوطنهم ساهموا مند الستينات ومازالو يساهمون في اقتصاد المغرب واليوم يعانون الأمرين بين الادارات لعشرات السنين بسبب بعض المسؤولين الفاسدين وبدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق