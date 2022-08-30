بوريطة: “مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم”
هبة بريس ـ الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 30 غشت 2022، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
و خلال هذا الاجتماع، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة.
و أوضح بوريطة في مداخلته أن الخطاب الملكي يمكن اعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.
وشدد الوزير السالف الذكر على وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
3 تعليقات
أوقفوا تحويلاتكم المالية إلى المغرب و سوف ترون العجب العجاب
الله يعطينا وجهكم، اش من مجهودات
مغاربة العالم قدمو الكتير لوطنهم ساهموا مند الستينات ومازالو يساهمون في اقتصاد المغرب واليوم يعانون الأمرين بين الادارات لعشرات السنين بسبب بعض المسؤولين الفاسدين وبدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب