فاس.. إيقاف سيدتان وموظف شرطة بتهمة النصب على الراغبين في الهجرة

2022-08-30 / 20:00
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ع محياوي – هبة بريس

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 29 غشت الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم سيدتان وموظف شرطة يعمل بولاية أمن فاس، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وقد تم توقيف السيدتين المشتبه فيهما بمدينة تازة على خلفية تورطهما في تعريض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال بوساطة من المشتبه فيه الثالث وموظف الشرطة، وذلك بعد إيهامهم بإمكانية تهجيرهم خارج أرض الوطن باستخدام عقود عمل بإحدى الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية مهمة يتم تسليمها تحت غطاء “اعترافات بدين”.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 16 اعترافا بدين ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، فضلا عن مجوهرات ومبالغ وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

*الصورة من الأرشيف

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‫5 تعليقات

  3. الموضوع لي خاص يتهضر عليه واش المسؤولين ما بانش ليهم الشعب كامل باغي يهرب ؟ الأساتذة لأوربا و الخليج الحرفيين لاسرائيل الشبيبة المغربية بين قرعة امريكا و هجرة مجهولة لكندا !
    لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم فهاد المسؤولين

  5. نطالب انزال اقصى العقوبات بالمجرمين الذين يلجأون إلى النصب على المواطنين سعيا وراء سلبهم أموالا طائلة قصد ايهامهم بترحيلهم الى خارج ارض الوطن في سبيل الحصول على عمل

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