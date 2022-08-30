خارجية الرأس الأخضر: “نأمل الاستفادة من تجارب و خبرات المغرب في عديد المجالات”

هبة بريس ـ الرباط

افتتحت جمهورية الرأس الأخضر تمثيليتها الديبلوماسية في المغرب من خلال تدشين سفارتها بالرباط و قنصليتها العامة بالداخلة.

و في هذا الصدد، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس أن بلاده تسعى للاستفادة من التجارب المغربية.

و أكد روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، إن زيارته الأخيرة إلى المغرب تدخل في إطار تنزيل أحد الأهداف المُسطرة في البيان المشترك المُوقع بين البلدين، والمتمثل في افتتاح تمثيلية دبلوماسية في الرباط وقنصلية عامة بمدينة الداخلة.

و شدد وزير خارجية الرأس الأخضر خلال حضوره في المغرب على أن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ستُمكن جمهورية الرأس الأخضر من الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها المغرب في عدد من مجالات التعاون المشترك.

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