بالصور.. جمهورية الرأس الأخضر تفتتح سفارة لها بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 30 غشت 2022، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، على افتتاح مقر سفارة جمهورية الرأس الأخضر لدى الرباط.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، إن زيارته الأخيرة إلى المغرب، في إطار مشاركة بلده في الاجتماع الوزاري الأول للدول المطلة على المحيط الأطلسي، التي ساهمت في تنزيل أحد الأهداف المُسطرة في البيان المشترك المُوقع بين البلدين، والمتمثل في افتتاح تمثيلية دبلوماسية في الرباط وقنصلية عامة بمدينة الداخلة.

واعتبر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، أن تعيين قائم بالأعمال على رأس سفارة بلده، سيساهم في الدفع بالعلاقات الثنائية لكي تصل إلى مستوى طموحاتنا المشتركة، مضيفاً أن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ستُمكن جمهورية الرأس الأخضر من الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها المغرب في عدد من مجالات التعاون المشترك.

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