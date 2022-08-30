بالصور.. جمهورية الرأس الأخضر تفتتح سفارة لها بالرباط
هبة بريس ـ الرباط
أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 30 غشت 2022، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، على افتتاح مقر سفارة جمهورية الرأس الأخضر لدى الرباط.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، إن زيارته الأخيرة إلى المغرب، في إطار مشاركة بلده في الاجتماع الوزاري الأول للدول المطلة على المحيط الأطلسي، التي ساهمت في تنزيل أحد الأهداف المُسطرة في البيان المشترك المُوقع بين البلدين، والمتمثل في افتتاح تمثيلية دبلوماسية في الرباط وقنصلية عامة بمدينة الداخلة.
واعتبر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، أن تعيين قائم بالأعمال على رأس سفارة بلده، سيساهم في الدفع بالعلاقات الثنائية لكي تصل إلى مستوى طموحاتنا المشتركة، مضيفاً أن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ستُمكن جمهورية الرأس الأخضر من الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها المغرب في عدد من مجالات التعاون المشترك.
17 تعليقات
االلهم اعز وانصر الدبلوماسية المغربية..
افتتحت بالجملة السفارات الافريقية دليل قاطع على دعم الوحدة الترابية للمملكة..
كل التقدير والاحترام للسيد الوزير بوريطة رجل دولة بمعنى الكلمة نسأل الله أن يعينه ويحفظه في مهامه..
إنها الإمبراطورية المغربية الشريفة سيفتتح كل سفارات افريقية ..
ناصر بوريطة تستحق تكريم من الشعب المغربي الله يعينك وأمثالك معالي الوزير المحترم..
اللهم اجعل اعداء مغربنا الحبيب كيدهم في نحورهم و غلبنا اللهم عليهم ..
الصحراء مغربية وستبقى مغربية أحب من أحب وكره من كره..
أحسن ديبلوماسي مغربي مر في وزارة الخارجية ثقافة وأخلاق وأداب اللهم احفظه..
اللهم زدنا من فضلك واجعل كيد الأعداء في نحورهم…
الشعب المغربي فخور بهذه الإنجازات القوية ” اللهم كثر حسادنا” كما قالها الحسن الثاني رحمه الله..
المغرب قلب افريقيا وتنمية افريقيا بيد المغرب ..
كل التوفيق والنجاح ودائما الصحراء ستبقى مغربية..
اللهم انصر جلالة الملك نحن وراءه جند مجندة ..
نصر مرة أخرى الدبلوماسية المغربية على راسها ناصر بوريطة رجل الشهم الذي بصم نفسه في تاريخ المغرب..
ماذا ننتظر كل دول العالم تشهد لمغربية الصحراء ..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا. الله الوطن الملك
تزايد كبير القنصليات الافريقية في الاراضي المغربية دليل واضح على مغربية الصحراء..