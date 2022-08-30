بالصور.. جمهورية الرأس الأخضر تفتتح سفارة لها بالرباط

2022-08-30 / 19:22
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هبة بريس ـ الرباط

أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 30 غشت 2022، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، على افتتاح مقر سفارة جمهورية الرأس الأخضر لدى الرباط.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، إن زيارته الأخيرة إلى المغرب، في إطار مشاركة بلده في الاجتماع الوزاري الأول للدول المطلة على المحيط الأطلسي، التي ساهمت في تنزيل أحد الأهداف المُسطرة في البيان المشترك المُوقع بين البلدين، والمتمثل في افتتاح تمثيلية دبلوماسية في الرباط وقنصلية عامة بمدينة الداخلة.

واعتبر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، أن تعيين قائم بالأعمال على رأس سفارة بلده، سيساهم في الدفع بالعلاقات الثنائية لكي تصل إلى مستوى طموحاتنا المشتركة، مضيفاً أن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ستُمكن جمهورية الرأس الأخضر من الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها المغرب في عدد من مجالات التعاون المشترك.

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‫17 تعليقات

  2. افتتحت بالجملة السفارات الافريقية دليل قاطع على دعم الوحدة الترابية للمملكة..

  3. كل التقدير والاحترام للسيد الوزير بوريطة رجل دولة بمعنى الكلمة نسأل الله أن يعينه ويحفظه في مهامه..

  5. ناصر بوريطة تستحق تكريم من الشعب المغربي الله يعينك وأمثالك معالي الوزير المحترم..

  6. اللهم اجعل اعداء مغربنا الحبيب كيدهم في نحورهم و غلبنا اللهم عليهم ..

  8. أحسن ديبلوماسي مغربي مر في وزارة الخارجية ثقافة وأخلاق وأداب اللهم احفظه..

  10. الشعب المغربي فخور بهذه الإنجازات القوية ” اللهم كثر حسادنا” كما قالها الحسن الثاني رحمه الله..

  14. نصر مرة أخرى الدبلوماسية المغربية على راسها ناصر بوريطة رجل الشهم الذي بصم نفسه في تاريخ المغرب..

  17. تزايد كبير القنصليات الافريقية في الاراضي المغربية دليل واضح على مغربية الصحراء..

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