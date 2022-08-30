الولايات المتحدة تراجع وضع المغرب وتحذفه من قائمة الوجهات عالية المخاطر
هبة بريس ـ وكالات
قام المركز الأمريكي لمراقبة الأمراض والوقاية منها بحذف المغرب من لائحة الوجهات عالية المخاطر بالنسبة للمسافرين، وذلك في ما يتصل بتفشي كوفيد-19.
وحسب آخر تحديث للمركز، فإن المملكة المغربية، التي كانت في السابق مصنفة ضمن البلدان عالية المخاطر (المستوى الثالث)، أصبحت اليوم ضمن وجهات السفر ذات مستوى معتدل من المخاطر (المستوى الثاني).
هذا و تجدر الإشارة إلى أن المغرب نهج سياسة حكيمة للتعامل مع الجائحة أشادت بها مختلف دول العالم حيث مكنت الإجراءات الاستباقية و الاحترازية و طرق تدبير الجائحة و نجاح عملية التلقيح من جعل المغرب دول تتحكم بشكل كبير في الوضع الوبائي.
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استطاع المغرب السيطرة على الأوضاع أثناء فيروس كورونا وخصوصاً عملية التلقيح من خلال الحملات التوعوية المشددة التي حفزت المواطنين على تلقي الجرعات وكذلك تنوعها .
تلقى أكبر عدد من المواطنين جرعات التلقيح كاملة مما عزز مناعة الأغلبية الساحقة من المواطنين فكانت النتيجة إنخفاضا مهما فيه نسبة الإصابات المسجلة ولهاذا أصبح المغرب خارج لائحة الدول العالية الخطورة
تجندت كل السلطات في المغرب للتصدي لجائحة كورونا ماديا ومعنويا فاستطاع تخطي الأزمة بسلام لأنه كان من أوائل الدول التي خففت من إجراءات الطواريء الصحية ليتنفس مواطنيها الصعضاء.
اتخد المغرب مجموعة إجراءات من أجل السيطرة على الأوضاع أثناء الجائحة فقد تم توفير اللقاحات بشتى أنواعها وكذلك المجهودات المبدولة لتقريب فضاءات اخد ااتلقيح لتفادي عناء تنقل المواطنين لأخد الجرعات.