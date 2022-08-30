الكاف تختار الجزائري غربال حكما لنهائي “السوبر” بين الوداد و بركان

2022-08-30 / 19:02
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هبة بريس ـ رياضة

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طاقم تحكيم مباراة كأس السوبر الإفريقي، التي ستجمع بين الوداد الرياضي و نهضة بركان، المقرر إقامتها يوم 10 من شهر شتنبر.

وأسند الكاف قيادة مباراة السوبر الإفريقي بين الوداد ونهضة بركان إلى طاقم تحكيم يقوده الجزائري مصطفى غربال، بمساعدة عبد الحق اتشيالي و مقران قوراري، فيما مهمة حكم رابع سيتكلف بها البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

أما في غرفة المساعدة التحكيمية بالفيديو فسيتواجد كل من لحلو بن براهم كحكم فار رئيسي بمعاونة كل من الموريتاني دحان بايدا و السنغالي الحاجي ماليك سامبا.

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‫10 تعليقات

  1. ان شاءالله هاته تكون بمدينة العيون المغربية وسوف نرى انسحاب الحكم الكرغولي هههه

  2. المرجو عدم تسييس مقابلة كرة القدم، الحكم مواطن جاء لأداء مهمة، فمرحبا بإخوننا من شعب ااجزائر، ما لم تصدر عنها مواقف عدائية ضد ثوابتنا الوطنية، وعاش الملك، والصحراء مغربية.

  10. لا يوجد حكام في الجزائر يوجد مرتشون ومعينون غربال مثل حيمودي وبنوزة مفسدون في محيط الكرة الفاسد

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