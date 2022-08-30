الكاف تختار الجزائري غربال حكما لنهائي “السوبر” بين الوداد و بركان
هبة بريس ـ رياضة
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طاقم تحكيم مباراة كأس السوبر الإفريقي، التي ستجمع بين الوداد الرياضي و نهضة بركان، المقرر إقامتها يوم 10 من شهر شتنبر.
وأسند الكاف قيادة مباراة السوبر الإفريقي بين الوداد ونهضة بركان إلى طاقم تحكيم يقوده الجزائري مصطفى غربال، بمساعدة عبد الحق اتشيالي و مقران قوراري، فيما مهمة حكم رابع سيتكلف بها البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.
أما في غرفة المساعدة التحكيمية بالفيديو فسيتواجد كل من لحلو بن براهم كحكم فار رئيسي بمعاونة كل من الموريتاني دحان بايدا و السنغالي الحاجي ماليك سامبا.
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10 تعليقات
ان شاءالله هاته تكون بمدينة العيون المغربية وسوف نرى انسحاب الحكم الكرغولي هههه
المرجو عدم تسييس مقابلة كرة القدم، الحكم مواطن جاء لأداء مهمة، فمرحبا بإخوننا من شعب ااجزائر، ما لم تصدر عنها مواقف عدائية ضد ثوابتنا الوطنية، وعاش الملك، والصحراء مغربية.
الف الف الف مبروك للجزائر و الجزائريين وبالتوفيق
الله يبارك الحكم غربال يستاهل كل خير
الله يوفق يا مصطفى غربال
Lah ybrk yastahel kol khir insan tayeb w mtwada3 wa ni3ma l’jaar
Mbrouk mostpha khouya bn crg vry ystahel
حكم رائع ومحترم وله شخصيته بالتوفيق ان شاء الله فخر كل عربي
بتوفيق ان شاء الله
لا يوجد حكام في الجزائر يوجد مرتشون ومعينون غربال مثل حيمودي وبنوزة مفسدون في محيط الكرة الفاسد