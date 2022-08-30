مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع المغرب بخصوص الطاقة المتجددة

2022-08-30 / 18:35
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم عن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة السعودية و حكومة المملكة المغربية بخصوص الطاقة المتجددة.

و سبق أن وقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ليلى بنعلي.

وفي تصريح سابق له، أوضح وزير الطاقة السعودي، أن “التوقيع على المذكرة والاتفاقية الإطارية يأتي إنفاذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في جميع المجالات، وعلى الأخص في مجالات الطاقة”.

و أكد المسؤول السعودي أن هاته الاتفاقية من شأنها أن تدعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي للبلدين، و تسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي.

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‫4 تعليقات

  1. دول مجلس التعاون الخليحي الرجولة احسن قرار خداتو مصر هي التعامل معهم وعطات النخال لدول شمال افريقيا والدليل مانراه الآن و
    الغد.ر والطعن هم سماتهم . اللهم اجعل كيدهم في نحورهم

  3. عاش الإمبراطورية المغربية الشريفة الارض الأولياء و الصالحين حفط الله مولانا الإمام الملك محمد السادس

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