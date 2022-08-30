محكمة الاستئناف بالحسيمة ترفع عقوبة الشخص الذي اعتدى على رجال الشرطة

هبة بريس ـ الرباط

قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة رفع العقوبة في حق الشخص الذي اعتدى على رجال الشرطة إلى 05 سنوات حبسا نافذا.

كما قررت هيئة الحكم الاستئنافي في جلسة النطق بالحكم الرفع من التعويض المدني كذلك و الذي سبق و أن أقرته المحكمة الابتدائية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق و تفاعلت، بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو تداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله تدخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي من أجل توقيف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفي شرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة.

و كانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أدانت في منتصف غشت ، الشخص الذي كان في حالة هيجان وعرض الشرطة لاعتداء أثناء توقيفه، بـ 3 سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، مع 10000 درهم كتعويض لكل شرطي، ودرهم رمزي للإدارة العامة للأمن الوطني، و1000 درهم كغرامة.

وتمت متابعة المشتبه فيه من أجل حيازة واستهلاك المخدرات القوية، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة عنف في حقهم نتجت عنه جروح، والسكر العلني البين.

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