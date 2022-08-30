محكمة الاستئناف بالحسيمة ترفع عقوبة الشخص الذي اعتدى على رجال الشرطة
هبة بريس ـ الرباط
قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة رفع العقوبة في حق الشخص الذي اعتدى على رجال الشرطة إلى 05 سنوات حبسا نافذا.
كما قررت هيئة الحكم الاستئنافي في جلسة النطق بالحكم الرفع من التعويض المدني كذلك و الذي سبق و أن أقرته المحكمة الابتدائية.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق و تفاعلت، بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو تداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله تدخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي من أجل توقيف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفي شرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة.
و كانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أدانت في منتصف غشت ، الشخص الذي كان في حالة هيجان وعرض الشرطة لاعتداء أثناء توقيفه، بـ 3 سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، مع 10000 درهم كتعويض لكل شرطي، ودرهم رمزي للإدارة العامة للأمن الوطني، و1000 درهم كغرامة.
وتمت متابعة المشتبه فيه من أجل حيازة واستهلاك المخدرات القوية، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة عنف في حقهم نتجت عنه جروح، والسكر العلني البين.
29 تعليقات
الجزاء تناسب مع فعل الإعتداء
التصرفات الصبيانية تقود إلى السجن و إنتهى
يستاهلو ما كثر ولا من هب ودب يطيح من قيمة الامن
ولكن بالمقابل خاص العقاب حتى لرجال السلطة الي كايظلمو المواطنين
خمس سنوات عقوبة غير كافية في حق شخص يعرض حياة المواطنين للخطر وخصوصاً أنه تحت تأثير المخدرات التى يغيب معها العقل والتمييز.
هذا الحكم قليل عليه يجب ان تكون العقوبة اقصى. لو كان في امريكا لربما مات في مكانه. الشرطة في بعض الدول لا تمزح مع هؤلاء الاوباش.
قانونيا ﻻ ينبغي على الشرطة أن تنهال عليه بالضرب يجب تصفيده بالاصفاد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..
في اوربا او الدول العظمى لا يقومون بالضرب بل الإعتقال والعقاب لينال جزاءه..
تحية تقديرية لرجال الأمن على مجهوداتهم الجبارة والمجرم يجب ان ينال عقابه..
تحية لرجال الامن ولجميع السلطات الأمنية الساهرة على امن واستقرار المواطنين..