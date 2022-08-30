توقيف مجموعة أشخاص بوجدة ينشطون في تزوير وثائق تأشيرات “شينغن”

2022-08-30 / 18:19
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف ستة أشخاص من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق والمحررات، التي تدخل في إعداد ملفات تأشيرات فضاء “شينغن” وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة بمدينة وجدة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق ومستندات إدارية ومحررات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية قد أسفرت عن حجز معدات تستخدم في التزوير، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الطوابع والأختام المزورة المنسوبة لإدارات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وصور فوتوغرافية ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫8 تعليقات

  6. شكراً للأمن ديالنا الساهرين على حماية هذا البلد الحبيب والحمد لله على نعمة الامن

  8. تحية احترام وتقدير لكل مكونات افراد الأمن الوطني على كل المجهودات المبذولة آناء الليل وأطراف النهار لصون هذا الوطن الغالي وأبنائه من كل شر ومكروه

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