كورونا بالمغرب.. تسجيل 46 إصابة جديدة وحالة وفاة

2022-08-30 / 17:09
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 56 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 754 ألف و742 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و385 ألف و463 شخصا، مقابل 24 مليون و892 ألف و604 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 39 ألف و990 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و388 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و708 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (16)، والرباط سلا القنيطرة (10) والشرق (7)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، وفاس مكناس (4)، والداخلة وادي الذهب (2)، مراكش آسفي (1)، ودرعة تافيلالت (1)، وكلميم واد نون (1).

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة سوس ماسة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 16 ألف و273 وفاة.
وبلغ مجموع الحالات النشطة 407 حالة، في حين تم تسجيل خمس حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 20 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,38 في المائة.

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