عقب جنازة جورج الراسي.. نيكولا معوض يعلق :“موضة مقرفة”

2022-08-30 / 17:40
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نجلاء مزيان

انتقد الفنان اللبناني نيكولا معوض الموضة الجديدة التي تتعلق بتصوير جنازات وعزاءات المشاهير، معربا عن استيائه الشديد من هذا السلوك .

و في هذا الصدد كتب الفنان اللبناني عبر خاصية“ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام تدوينة جاءت كالتالي: “مش عارف من إمتى بقت موضة تصوير العزاء والدفن، بس اي كان هي موضة مقرفة”.

و ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليق نيكولا معوض بجنازة الفنان اللبناني الراحل نيكولا معوض، حيث وثقت عدسات كاميرا الصحافيين مجموعة من الأشخاص يصورون الجنازة و المشاهير.

و في سياق منفصل، رزق نيكول معوض خلال الأيام السابقة بمولودته الأولى ” سييان”، حيث تقاسم مع متابعيه الخبر  قائلًا: “متل هاليوم من 10 سنوات، بـ 3/5/2012، خسرت أمّي.. اليوم، بعد عشر سنين بالزّبط، الله عطانا أوّل بنت، هدية من عندو،Céane  سييان، وحقّق واحد من أجمل وعوده”.

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