موثقو المغرب يستنكرون استقبال الرئيس التونسي لزعيم الجبهة الانفصالية

هبة بريس - الرباط

استنكرت الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، بكافة هياكلها الوطنية والجهوية، رئيسا وأعضاء، بشدة رئيس الدولة التونسية لزعيم الجبهة الانفصالية “البوليساريو” في إطار القمة الثامنة لمنتدى التعاونالياباني الإفريقي (تيكاد)، التي انعقدت بتونس يومي 27 و28 غشت الماضي .

وعبرت الهيئة عبر بلاغ صحفي، توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، عن عميق استيائها وتنديدها لهذا التوجه الذي يمس بأحد أهم ثوابت المملكة المغربية ألا وهي وحدتنا الترابية.

وأضاف البلاغ، مؤكداً عن تجديد الموثقون والموثقات تجندهم وراء الملك محمد السادس، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة الشريفة وعن استقرارها وأمنها، مؤكدين انخراطهم اللامشروطمن أجل المساهمة في إنجاح النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وكذلك مواكبة جميع الأوراش التنموية الكبرى للمملكة تحت قيادة عاهل البلاد.

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