موثقو المغرب يستنكرون استقبال الرئيس التونسي لزعيم الجبهة الانفصالية
هبة بريس - الرباط
استنكرت الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، بكافة هياكلها الوطنية والجهوية، رئيسا وأعضاء، بشدة رئيس الدولة التونسية لزعيم الجبهة الانفصالية “البوليساريو” في إطار القمة الثامنة لمنتدى التعاونالياباني الإفريقي (تيكاد)، التي انعقدت بتونس يومي 27 و28 غشت الماضي .
استنكرت الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، بكافة هياكلها الوطنية والجهوية، رئيسا وأعضاء، بشدة رئيس الدولة التونسية لزعيم الجبهة الانفصالية “البوليساريو” في إطار القمة الثامنة لمنتدى التعاونالياباني الإفريقي (تيكاد)، التي انعقدت بتونس يومي 27 و28 غشت الماضي .
وعبرت الهيئة عبر بلاغ صحفي، توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، عن عميق استيائها وتنديدها لهذا التوجه الذي يمس بأحد أهم ثوابت المملكة المغربية ألا وهي وحدتنا الترابية.
وأضاف البلاغ، مؤكداً عن تجديد الموثقون والموثقات تجندهم وراء الملك محمد السادس، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة الشريفة وعن استقرارها وأمنها، مؤكدين انخراطهم اللامشروطمن أجل المساهمة في إنجاح النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وكذلك مواكبة جميع الأوراش التنموية الكبرى للمملكة تحت قيادة عاهل البلاد.
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18 تعليقات
كيفما فعلوا ستبقى الصحراء مغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا وهذا هو سمهم حول الصحراء المغربية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تونس حكمت على نفسها في قفص لايمكن الخروج منه حتى وإن اقدمت على الاعتذار..
قيس سعيد حكم على نفسه بالاعدام وهذا قليل عليه أنه خان الطعام وحسن المعاملة التي كان يعامله الشعب المغربي وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ويساعد الجميع في محنه الاقتصادية..
إن آلله يمهل ولا يهمل وانتهى الكلام.
كيف يعقل ان امريكا اعترفت بصحرائنا وتونس لازالت تلاعب بقراراتها التافهة وحسدها التي اظهرته خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد جبهة البوليزاريو.وماذا تغيرنا ذالك!!!!!!
سنظل اوفياء لملكنا الحبيب دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه بكرامة وسيادة واستقرار حفظه الله ورعاه ونصره وايده على القوم الظالمين وابعد عنه كل سوء ومكروه يآرب.
إنه قيس سعيد ديكتاتوري فهو اختار بنفسه نظام عسكري إرهابي ولكن بإذن الله تعالى سننتصر..
الحمدلله لدينا ملك عظيم بمعنى الكلمة يسهر دائما على حماية الوطن بكل سيادة وكرامة حفظه الله ورعاه ونصره يآرب يآرب.
ربما نسي قيس سعيد وقفة المغرب معه في اصعب الظروف التي مر بها كما نسي الجولة الملكية التي كانت تدل على أن لدينا ملك قوي ومن اجل النهوض بالسياحة في ذالك البلد ولكن للاسف الشديد نكر الخير ولكن آلله معنا لن يتخلى عنا حسبي الله ونعم الوكيل.
خير دليل ما قام به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده مع الدولة التونسية في محنتها ولكن نكارين الخير .
الذين يحاولون زعزعة الاستقرار السياسي وتخريبه يجب ان نتحد نحن الشعوب العربية والمنع من هذآ الابتزازات في حق الشعوب التي لا ذنب لها.
نحن وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ونفديه بارواحنا وابنائنا وبناتنا في استرجاع كرامتنا وحقنا الشرعي الصحراء مغربية وستظل مغربية.
نحن جند مجندين وراء صاحب الجلالة الملك فنحن شعب متحدين من طنجة إلى كويرة بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما يسهر على حماية شعبه فهو يعمل مجهودات جبارة وتضحيات من أجل استقرار الوطن.
الحمدلله على السمعة الطيبة التي يتجلى بها المغرب من ملك وشعب متناضل وسيستمر بالكفاح من أجل حماية الوطن الملك فنحن شعب متحدين لا احد يفرقنا على صحرائنا المغربية وسنسترجعها بحول الله وقوته كرهوا أم احبوا..
خير الكلام ما قل ودل وهو الصحراء مغربية وستظل مغربية وانتهى الكلام.
الحمدلله جل الدول تضامنت مع المغرب وهذا دليل على أن المغرب بلد إسلامي رائع ومميز جدا في تصرفاته بعقلانية بدون تهور وطاكتيكية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية تستخدم المغرب من طنجة إلى كويرة.
أظن أن قيس سعيد تنقصه الخبرة في الرئاسة والسياسة كان عليه أن يتركها بسلام هههههههههههه.
أحسن ما فعله المغرب هو انسحابه فهو جريئ لايحب الخيانة وهو ليس بوجهين.يحب المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة وهذا من طبع المغاربة الأحرار..