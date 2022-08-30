الموت يفجع الاطار الوطني بادو الزاكي
هبة بريس - مكتب طنجة
توفيت زوجة الاطار الوطني بادو الزاكي ، اليوم الثلاثاء ، اثر ازمة صحية مفاجئة .
وتقدم نادي اتحاد طنجة بتعازيه لقائد سفينة اتحاد طنجة ، في وفاة زوجته الفنلندية إيني بيتكاهو , والتي اصبحت تحمل اسم “زكية ” بعد اعتناقها للاسلام، حيث شكل الخبر صدمة كبيرة لحارس عرين المنتخب الوطني سابقا واعضاء فريق اتحاد طنجة المتواجد حاليا في معسكر تدريبي بالمحمدية .
يذكر أن نادي اتحاد طنجة، تعاقد مع المدرب بادو الزاكي، ليشرف على العارضة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، خلفا لبيدرو بنعلي.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
22 تعليقات
رحم الله الفقيدة و اسكنها فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء ،و رزق زوجها و ذويها الصبر و السلوان ،انا لله و انا اليه راجعون ، تعازينا الحارة الإطار الوطني على هذا المصاب الجلال ،
رحم الله الفقيدة و اسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيق ، و رزق زوجها و ذويها الصبر والسلوان ،انا لله وانا اليه راجعون ،تعازبنا الحارة للاطار الوطني السيد بادو الزاكي.