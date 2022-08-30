الرئيس الصربي: أطفأت ثلاجتي ومعظم الأدوات الكهربائية لتوفير الطاقة

2022-08-30 / 14:00
0
هبة بريس - وكالات

صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأنه قام بإطفاء ثلاجته ومعظم الأدوات الكهربائية في مقر إقامته لتوفير الطاقة في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

واعتبرت المعارضة هذا التصريح بمثابة “فولكلور سياسي خصوصا أن للرئيس فوتشيتش تاريخا عريقا مع الثلاجات عبر الأثير”.

كما أوضح فوتشيتش أن السلطات الصربية اضطرت إلى استيراد أربعة جيجاوات من الكهرباء مما كلف ميزانية الدولة 2.4 مليون يورو.

وأضاف “لا يزال أمامنا صيف صعب وخريف صعب وشتاء أصعب، وأعرب عن أمله في التغلب على هذه الإشكالات من خلال خطة ستقدمها الحكومة للمواطنين قريبا”.

وتابع أن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في دول غرب البلقان منذ نهاية شهر يوليو تسبب في انخفاض مستوى مياه نهر الدانوب ما أدى إلى مشاكل في نقل الفحم وارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء مما اضطر بلاده في ظل أزمة الطاقة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ حتى تاريخ 31 مارس 2023.

بينما كان الرئيس فوتشيتش في السابق قد صرح مرارا بأن أسعار تكلفة الكهرباء في بلاده هي الأدنى في أوروبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمم المتحدة: نصف مرافق العالم الصحية تفتقد لشروط التعقيم

الأمم المتحدة: نصف مرافق العالم الصحية تفتقد لشروط التعقيم

2022-08-30 / 15:11
Photo of الخطوط الفرنسية توقف طيارين عن العمل بعد شجار بالأيدي في قمرة القيادة

الخطوط الفرنسية توقف طيارين عن العمل بعد شجار بالأيدي…

2022-08-30 / 13:12
Photo of زيلينسكي: نحتاج لحوالي 800 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: نحتاج لحوالي 800 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

2022-08-30 / 11:24
Photo of أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 2700 دولار

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 2700…

2022-08-30 / 10:59
Photo of مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي

مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-08-30 / 09:46
Photo of حصيلة جديدة ..مقتل 20 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد

حصيلة جديدة ..مقتل 20 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء…

2022-08-29 / 23:22
Photo of استقبله بقصر الاليزيه..تطوير العلاقات الثنائية على طاولة المباحثات بين ملك البحرين وماكرون

استقبله بقصر الاليزيه..تطوير العلاقات الثنائية على طاولة المباحثات بين…

2022-08-29 / 22:31
Photo of جنوب افريقيا ..حجز قرابة 800 كلغ من المخدرات بمطار جوهانسبورغ

جنوب افريقيا ..حجز قرابة 800 كلغ من المخدرات بمطار…

2022-08-29 / 21:57
Photo of واشنطن تعبر عن قلقها من أعمال العنف في العراق

واشنطن تعبر عن قلقها من أعمال العنف في العراق

2022-08-29 / 21:29
Photo of فرنسا تنوي استخدام “الدرون” لمراقبة استخدام المياه بحمامات السباحة والمباني

فرنسا تنوي استخدام “الدرون” لمراقبة استخدام المياه بحمامات السباحة…

2022-08-29 / 21:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق