مجلس النواب يحتضن جمع الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية

هبة بريس

يحتضن مجلس النواب يومي 2 و3 شتنبر المقبل الجمع العام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الجمع العام سيناقش ثلاثة مواضيع أساسية تتعلق ب”الثنائية البرلمانية والعلاقة بين المجلسين” و “مدونة السلوك والأخلاقيات بالنسبة للبرلمانيين وموظفي البرلمان”، فيما يهم الموضوع الثالث “مراكز البحث البرلماني : دراسة مقارنة”.

كما سيتم على هامش الاجتماع انتخاب أعضاء المكتب الجديد لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية.

وتعتبر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية بمثابة شبكة لتبادل التجارب والخبرات وتدارس المواضيع المرتبطة بتنظيم وممارسة العمل البرلماني، وتضم أزيد عن 100 عضوا يمثلون برلمانات الدول الفرنكوفونية في جميع أنحاء العالم.

ويشغل السيد نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب المغربي، حاليا، منصب نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية.

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