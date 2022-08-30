خلاف أم انفصال ..حاتم عمور و زوجته يثيران الجدل

2022-08-30 / 13:37
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نجلاء مزيان

تداول مؤخرا مجموعة من النشطاء و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، على نطاق واسع خبر انفصال النجم المغربي و زوجته هند التازي.

و اعتبر البعض من النشطاء، أن إلغاء هند التازي متابعة زوجها بمنصة “أنستغرام”، و عدم تهنئتها له بمناسبة ذكرى ميلاده، هو تأكيد لخبر الانفصال أو لخلاف قوي بين الطرفين.

و كذا إقدامها على خطوة غير متوقعة، حيث قامت بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها الفنان حاتم عمور، فيما لم يقم الأخير بإلغاء متابعتها، ولا بحذف صورهما.

و اعتبر البعض الآخر من النشطاء، أنها مجرد دعاية ترويجية للعمل الغنائي الجديد الذي سيقوم عمور بطرحه، خاصة و أن العدد من المشاهير أضحوا يروجون إشاعة الانفصال بغية “البوز” أو لترويج أعمالهم.

و يشار أن هند التازي هي زوجة و مديرة أعمال حاتم عمور و هي أم طفليه، كما أنها تشاركه جميع حفلاته و أنشطته الفنية.

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تعليق واحد

  1. ونحن ما دخلنا فيهم ولا في مشاكلهم يتطلقوا اولا يتزوجوا واش هذا هو الي اكتشف دواء كورونا

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