الخطوط الفرنسية توقف طيارين عن العمل بعد شجار بالأيدي في قمرة القيادة

هبة بريس - وكالات

أفادت تقارير بأن اثنين من طياري الخطوط الجوية الفرنسية أوقفا عن العمل بعد مشاجرة بالأيدي في قمرة القيادة.

وقالت صحيفة لا تريبيون السويسرية إن الطيار ومساعده تبادلا الضربات أثناء تحليقهما بطائرة إيرباص A320 من جنيف إلى باريس في يونيو.

وتدخل أعضاء طاقم الطائرة بعد سماع الضوضاء. وظل أحد أفراد الطاقم في قمرة القيادة إلى أن هبطت الطائرة بسلام.

وقالت شركة الطيران لصحيفة لا تريبيون إن الحادث لم يؤثر على الرحلة.

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