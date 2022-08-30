في جلسة تصوير لبايرن ميونخ.. مزراوي وماني يرفضان رفع أكواب البيرة

هبة بريس - وكالات

خطف السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي، لاعبا نادي بايرن ميونخ الألماني، الأنظار، خلال جلسة تصوير للفريق البافاري.

وأظهرت اللقطات عدم حمل الثنائي، ساديو ماني ونصير مزراوي، لأكواب “البيرة”، مما أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتاد نادي بايرن ميونخ على إقامة جلسة تصوير سنوية، يرتدي اللاعبون خلالها لباس ليدرهوزن (الزي الألماني التقليدي)، كما تتضمن الإعلان عن راعي الفريق.

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