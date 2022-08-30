عبير براني تشارك جمهورها خبر حملها

2022-08-30 / 12:32
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نجلاء مزيان

أعلنت المؤثرة المغربية عبير براني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن خبر حملها.

و نشرت شقيقة الفنانة كوثر براني عبر ذات المنصة، مقطع فيديو تشارك من خلاله متابعيها و محبيها خبر حملها.

و أرفقت براني الفيديو بتعليق جاء فيه:”اليوم غانشارك معاكم فرحتي و خااا بزااااف عاقوا بيا، عبورة لي بدات معاكم و هي صغييرة غاتولي أم ، الله يفرح كل وحدة و يرزقها الذرية الصالحة يا رب كنستنى نهار لي غانهز هاد الكتكوت و لا كتكوتة فيدي”.

و فور إعلانها الخبر، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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