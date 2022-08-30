افتتاح جمهورية الرأس الأخضر لسفارة في الرباط وقنصلية عامة في مدينة الداخلة

2022-08-30 / 12:03
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هبة بريس _ الرباط

مواصلة لتعزيز العلاقـات الثنائية المتينة، التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، سيقوم هذا البلد الصديق يوم الثلاثاء 30 غشت 2022 ، بفتح سفارة له بالرباط، وكذا قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، يوم 31 غشت 2022 .

وقد عمل البلدان، على تطوير علاقات متينة للتعاون المثمر والتضامن الفعال، ترقى إلى مستوى روابط الأخوة الإفريقية العميقة، حيث يتقاسمان إرادة مشتركة للمساهمة في حفظ السلم والاستقرار في القارة الإفريقية.

كما تحذو المغرب والرأس الأخضر، رغبة قوية في تطوير شراكة اقتصادية ذات منفعة متبادلة من أجل إرساء شراكة طموحة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها أن تخدم نموذج التعاون جنوب-جنوب في إطار مبدأ رابح-رابح.

وخلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على هامش مشاركة بلاده في أشغال “الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية”، يوم 8 يونيو 2022، بالرباط، جــدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس / Rui Alberto de Figueiredo Soares، التأكيد على “دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، الذي يشكل الحل الوحيد والأوحد الواقعي وذي المصداقية”، مشيدا بــ”الجهود التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة كإطار حصري” لتسوية هذا النزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية.

وبهذا، يكون العدد الإجمالي للقنصليات العامة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة بالصحراء المغربية، قد وصل لحد الآن إلى 27 قنصلية عامة بكل من مدينتي العيون والداخلة.

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