زيلينسكي: نحتاج لحوالي 800 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

قدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المبلغ المطلوب لإعادة إعمار أوكرانيا بحوالي 600-800 مليار دولار، على أن يحدد المبلغ الدقيق بعد وقف العمليات العسكرية.

جاء ذلك في خطابه لجمعية أرباب العمل الفرنسية (منظمة لأصحاب الأعمال تأسست عام 1998، وتمثل الشركات الفرنسية)، حيث تابع الرئيس الأوكراني، نقلا عن قناة 5.ua: “هذا الرقم 600-800 مليار دولار هو الذي ذكرناه في لوغانو (سويسرا)، وقد أعلنا عنه، وقلنا إننا نعتقد أن التدمير كان بهذه الأحجام مع التحليلات المثبتة. ومن أجل استعادة كل شيء من جديد، فهذا ما سوف نحتاجه”.

كما أشار زيلينسكي إلى أنه من الصعب اليوم تحديد المبلغ بالضبط، لأن الأعمال العسكرية لم تنته بعد، ولا يعرف بالضبط مقدار الأموال المطلوبة، مشيرا إلى انه من الضروري التركيز على “الأمور الملحة، مثل ترميم بعض البنى التحتية، بما في ذلك المنشآت التعليمية والموانئ ومرافق النقل والمباني السكنية”.

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