حرب اوكرانيا

زيلينسكي: نحتاج لحوالي 800 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

2022-08-30 / 11:24
0
هبة بريس - وكالات

قدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المبلغ المطلوب لإعادة إعمار أوكرانيا بحوالي 600-800 مليار دولار، على أن يحدد المبلغ الدقيق بعد وقف العمليات العسكرية.

جاء ذلك في خطابه لجمعية أرباب العمل الفرنسية (منظمة لأصحاب الأعمال تأسست عام 1998، وتمثل الشركات الفرنسية)، حيث تابع الرئيس الأوكراني، نقلا عن قناة 5.ua: “هذا الرقم 600-800 مليار دولار هو الذي ذكرناه في لوغانو (سويسرا)، وقد أعلنا عنه، وقلنا إننا نعتقد أن التدمير كان بهذه الأحجام مع التحليلات المثبتة. ومن أجل استعادة كل شيء من جديد، فهذا ما سوف نحتاجه”.

كما أشار زيلينسكي إلى أنه من الصعب اليوم تحديد المبلغ بالضبط، لأن الأعمال العسكرية لم تنته بعد، ولا يعرف بالضبط مقدار الأموال المطلوبة، مشيرا إلى انه من الضروري التركيز على “الأمور الملحة، مثل ترميم بعض البنى التحتية، بما في ذلك المنشآت التعليمية والموانئ ومرافق النقل والمباني السكنية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 2700 دولار

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 2700…

2022-08-30 / 10:59
Photo of مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي

مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-08-30 / 09:46
Photo of حصيلة جديدة ..مقتل 20 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد

حصيلة جديدة ..مقتل 20 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء…

2022-08-29 / 23:22
Photo of استقبله بقصر الاليزيه..تطوير العلاقات الثنائية على طاولة المباحثات بين ملك البحرين وماكرون

استقبله بقصر الاليزيه..تطوير العلاقات الثنائية على طاولة المباحثات بين…

2022-08-29 / 22:31
Photo of جنوب افريقيا ..حجز قرابة 800 كلغ من المخدرات بمطار جوهانسبورغ

جنوب افريقيا ..حجز قرابة 800 كلغ من المخدرات بمطار…

2022-08-29 / 21:57
Photo of واشنطن تعبر عن قلقها من أعمال العنف في العراق

واشنطن تعبر عن قلقها من أعمال العنف في العراق

2022-08-29 / 21:29
Photo of فرنسا تنوي استخدام “الدرون” لمراقبة استخدام المياه بحمامات السباحة والمباني

فرنسا تنوي استخدام “الدرون” لمراقبة استخدام المياه بحمامات السباحة…

2022-08-29 / 21:15
Photo of بيان شديد اللهجة ..الهند تتهم الصين بـ”عسكرة” مضيق تايوان

بيان شديد اللهجة ..الهند تتهم الصين بـ”عسكرة” مضيق تايوان

2022-08-29 / 20:39
Photo of البعثة الأممية لتقصي الحقائق تدين استخدام القوة بالأسلحة الثقيلة في طرابلس

البعثة الأممية لتقصي الحقائق تدين استخدام القوة بالأسلحة الثقيلة…

2022-08-29 / 19:18
Photo of العراق : حظر تجول شامل عقب اقتحام أنصار الصدر مقر الحكومة

العراق : حظر تجول شامل عقب اقتحام أنصار الصدر…

2022-08-29 / 18:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق