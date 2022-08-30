لوباريزيان: مراكش الوجهة المفضلة للسياح الفرنسيين هذا الصيف

هبة بريس

كتبت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن مدينة مراكش احتلت المرتبة الأولى في قائمة الوجهات المفضلة لدى السياح الفرنسيين خلال صيف هذا العام.

وفي مقال نشر على موقعها الإلكتروني، أشارت اليومية الفرنسية، نقلا عن محرك البحث المتخصص في الأسفار « ليليغو » (Liligo)، إلى أن المركز الأول في ترتيب الوجهات التي بحث عنها الفرنسيون خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و22 غشت الجاري بالنسبة للرحلات ذهابا وإيابا لشخص واحد خلال شهري يوليوز وغشت انطلاقا من فرنسا، عادت إلى مراكش التي تشهد عادة إقبالا واسعا خلال الصيف.

وأبرز المصدر ذاته أن الأسعار التي لا تزال منخفضة عموما جعلت الوصول إلى المدينة في متناول المسافرين الفرنسيين مقابل 274 يورو ذهابا وإيابا بالنسبة للفرد الواحد، مشيرا إلى أنه برغم من ارتفاع الأسعار بنسبة 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، فإنها لا تزال أقل بنسبة 23 بالمائة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة الصحية.

وذكرت الصحفية أن المدينة الحمراء جاءت متبوعة بلشبونة وبورتو وبرشلونة وإسطنبول ومونتريال وجربة ونيس، فيما ختمت كل من أجاكسيو وبوانت أبيتر قائمة التصنيف.

وأشارت « لوباريزيان » إلى أن التنقل عبر الطائرة عاد لكي يفرض نفسه كخيار مفضل بالنسبة للفرنسيين، على الرغم من الإضرابات التي عرفتها حركة الطيران في نهاية يونيو وبداية يوليوز الماضيين، فقد اختار العديد من المسافرين التنقل عبر الطائرة، انطلاقا من فرنسا، وذلك بحثا عن أشعة الشمس.

وأفادت محرك البحث « ليليغو »، بأن المسافرين الفرنسيين فضلوا هذه السنة المدن القريبة، والأوروبية على وجه الخصوص، بفضل » أسعار مغرية ».

وخلصت اليومية الفرنسية إلى أن حجم عمليات البحث التي تم إجراؤها على محرك البحث « ليليغو » (بين 1 يناير و22 غشت لرحلات العودة لشخص واحد في يوليوز وغشت من فرنسا) عاد إلى 70 بالمائة من سنة عادية.

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