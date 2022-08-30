أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 2700 دولار
هبة بريس - وكالات
انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى أقل من 2700 دولار لكل 1000 متر مكعب، وفقدت بذلك أكثر من 5% من قيمتها.
ووفقا لبيانات بورصة “ICE” ومقرها لندن، فقد افتتح أقرب العقود الآجلة التداول عند 2864.4 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.7%).
واعتبارا من الساعة 10:53 بتوقيت موسكو، يتم تداول العقود الآجلة عند 2665 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-5.4%)، بينما انخفضت في وقت سابق إلى 2538.4 دولارا (-9.9%). وديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2815.9 دولار لكل ألف متر مكعب.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
شتكوم متتهدروش على الأسعار الصاروخ لعندنا.واش انتما مغاربة ولا ساكتين على الحق الشعب كل يطالب بإسقاط اخنوش من الحكومة ويطالب بتخفيض الأسعار وانتم ساكتين على هده الاشياء