أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 2700 دولار

هبة بريس - وكالات

انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى أقل من 2700 دولار لكل 1000 متر مكعب، وفقدت بذلك أكثر من 5% من قيمتها.

ووفقا لبيانات بورصة “ICE” ومقرها لندن، فقد افتتح أقرب العقود الآجلة التداول عند 2864.4 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.7%).

واعتبارا من الساعة 10:53 بتوقيت موسكو، يتم تداول العقود الآجلة عند 2665 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-5.4%)، بينما انخفضت في وقت سابق إلى 2538.4 دولارا (-9.9%). وديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2815.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0