ألحقوا خسائر مادية بسيارتين.. إيقاف 4 أشخاص بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت العناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و29 سنة، من بينهم فتاتان واثنان ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت صباح الأحد بإشعار حول قيام شخصين في حالة غير طبيعية بإلحاق خسائر مادية بسيارتين كانتا مستوقفتين بأحد شوارع حي سيدي معروف، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري الذي باشرته العناصر الأمنية بعين المكان عن توقيفهما رفقة فتاتين كانتا برفقتهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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