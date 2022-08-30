تقرير: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل بمدينة كلميم
بلغ مستوى الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة كلميم خلال شهر يوليوز 2022، معدل 112.4، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع يونيو المنصرم.
وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بكلميم-واد نون بأن الرقم الاستدلالي العام لشهر يوليوز 2022 سجل ارتفاعا بنسبة 6.7 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من 2021.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية عرف تزايدا بنسبة 2.8 بالمائة ما بين يونيو ويوليوز 2022.
وأوضح أن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية جاء نتيجة تزايد أثمنة الفواكه بـ 10.7 بالمائة، والخضر بـ 9.3 بالمائة، والسمك وفواكه البحر بـ 7.8 بالمائة، والحليب والجبن والبيض (3.1 بالمائة)، وأثمنة المواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر (2.5 بالمائة)، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات (0.8 بالمائة)، واللحوم (0.7 بالمائة)، وأثمنة الخبز والحبوب (0.4 بالمائة)، والزيوت والدهنيات (0.2 بالمائة).
في المقابل، وخلال المدة نفسها، سجلت أثمنة كل من المشروبات غير الكحولية والقهوة والشاي والكاكاو تراجعا بالنسبة نفسها 0.1 بالمائة.
وخلال الفترة ذاتها أيضا، عرف الرقم الاستدلالي لمجموعة النقل تزايدا بـ 2.9 بالمائة نتيجة ارتفاع أثمنة المحروقات وزيوت السيارات السياحية، وقطع الغيار ولوازم السيارات السياحية، على التوالي، بـ 8.3 و0.4 بالمائة ما بين يونيو ويوليوز 2022.
2 تعليقات
كلميم المدينة الغريبة لا مراقبة الاسعار لا من يتكلم طاكسي من كلميم أكادير 70درهم دبا 100درهم حشومة او عار رغم ديالك واخدين الدعم من الدولة
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✍️👈 يوم أمس كنا لحنا واحد الخبر بلي الكتب مغدينش يتزادو فثمن غادين بقاو هما هم؟؟؟؟
اليوم إنتقلنا إلى أحد المكتبات لطرح العديد من الأسئلة فكانت الصدمة قوية ملي سولنا صاحب المكتبة وجبد لينا الفاتورات ديل الشراء بالجملة إليكم التفاصيل
* كتاب الوثائق العلمية علوم الحياة والأرض كان مطبوع فيه 22 درهم
دبا ولات 25 درهم
* دفتر 200 ورقة كان يشريه بالجملة بثمن 8 دراهم دبا شراه ب 13.20 درهم عاد خلي بشحال غادي يبيعو هو المواطن؟؟؟؟؟
*دفتر صغير 100 ورقة كان يشريه بجملة 3.50 جملة دبا شراه ب 4.85عاد خلي بشحال غادي يبيعو هو المواطن؟؟؟؟
* دفتر 150 ورقة كان يشريه بالجملة 6.50 درهم دبا شراه ب 10 دراهم عاد خلي بشحال غادي يبيعو هو المواطن؟؟؟؟؟
دفتر صغير كان يشريه بالجملة 1.90درهم دبا شراه ب 3.30 درهم عاد خلي بشحال غادي يبيعو هو المواطن؟؟؟؟
وحقيقة أخرى تم منع دفاتر دولة تونس لكانو مطيحين السوق كانو بجملة 1.90 درهم
دبا خرجو دفاتر محليين بيعهم بجملة 3.30 درهم
نزيدكم حقيقة أخرى تم منع المحفظات المجرورة ديل الصين لكانو دايرين جملة 180 درهم
وتم الإعتماد على المحاف المجرورة من صنع محلي ثمن بيع الجملة ديلهم مابين 300 درهم حتى 400 درهم عاد خلي بشحال غادي بيعهم مول المكتبة المواطن؟؟؟؟؟
رسالة هامة إلى المواطنين
مول المكتبة لاذنب له فهذه الزيادات الخيالية يعني معند حق حتى شواحد كليه راك غليتي علينا كيف ما شرا بلغلا غادي بيع ليك بالغلاء
الله العظيم خلال الحوار الذي أجريناه مع صاحب المكتبة حتى طالع ليه دم بزاف حيت حتى هو مضرور شرا بلغلاء وكاليك هدشي مخدامش ليا هدشي بزاف على الزيادة
المهم مول المكتبة اعتبروه حتى هو مضرور مثل المواطن متغاوت معاه متصادع معاه عجبك شري معجبك ثمن زيد وخليه وتبقى القلوب صافية وراكم عارفين المشكيل شكون دايرو
الله افك من عندو وصافي
خويا جورج رد داك مقراش فوق البوطة #أودي تشوف حتى تعيا وتشرب اتاي مسوس
(منقول )