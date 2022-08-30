تقرير: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل بمدينة كلميم

هبة بريس

بلغ مستوى الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة كلميم خلال شهر يوليوز 2022، معدل 112.4، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع يونيو المنصرم.

وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بكلميم-واد نون بأن الرقم الاستدلالي العام لشهر يوليوز 2022 سجل ارتفاعا بنسبة 6.7 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من 2021.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية عرف تزايدا بنسبة 2.8 بالمائة ما بين يونيو ويوليوز 2022.

وأوضح أن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية جاء نتيجة تزايد أثمنة الفواكه بـ 10.7 بالمائة، والخضر بـ 9.3 بالمائة، والسمك وفواكه البحر بـ 7.8 بالمائة، والحليب والجبن والبيض (3.1 بالمائة)، وأثمنة المواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر (2.5 بالمائة)، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات (0.8 بالمائة)، واللحوم (0.7 بالمائة)، وأثمنة الخبز والحبوب (0.4 بالمائة)، والزيوت والدهنيات (0.2 بالمائة).

في المقابل، وخلال المدة نفسها، سجلت أثمنة كل من المشروبات غير الكحولية والقهوة والشاي والكاكاو تراجعا بالنسبة نفسها 0.1 بالمائة.

وخلال الفترة ذاتها أيضا، عرف الرقم الاستدلالي لمجموعة النقل تزايدا بـ 2.9 بالمائة نتيجة ارتفاع أثمنة المحروقات وزيوت السيارات السياحية، وقطع الغيار ولوازم السيارات السياحية، على التوالي، بـ 8.3 و0.4 بالمائة ما بين يونيو ويوليوز 2022.

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