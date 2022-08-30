ميناء طنجة المتوسط.. إحباط محاولة استيراد أزيد من 66 الف أورو

2022-08-30 / 10:12
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هبة بريس

تم بميناء طنجة المتوسط إحباط محاولة استيراد مبلغ مالي كبير من عملة أجنبية بدون التصريح به للجمارك.

وأوضح مصدر جمركي ، أن العناصر الجمركية لمديرية المسافرين التابعة لمديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط أحبطت عند محطة الوصول ، أمس الاثنين ، عملية استيراد مبلغ مالي من العملة الأجنبية بدون تصريح به لعناصر الجمارك .

وأشار المصدر ذاته الى أن قيمة الأموال المحجوزة بلغت 66 ألف و350 أورو ، بالإضافة إلى ثلاثة شيكات بنكية تبلغ قيمتها الإجمالية 300 ألف درهم، وذلك على متن سيارة خفيفة مرقمة بإيطاليا في ملكية مواطن مغربي مقيم بالخارج.

وكان المعني بالأمر قد صرح ، حسب المصدر ذاته ، حيازته فقط لمبلغ 1500 أورو ، إلا أن عملية تفتيش يدوي دقيق للسيارة أسفرت عن العثور على المبلغ المالي الإضافي المتمثل في 66350 أورو والشيكات البنكية غير المصرح بها ، و الكل مخبأ بعناية بداخل صندوق السيارة.

وتمت إحالة المعني بالأمر على فرقة الشرطة القضائية بالميناء قصد تعميق البحث.

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